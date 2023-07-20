Realme представила новый сверхдешёвый смартфон со 108 Мп камерой и 90 Гц дисплеем
Компания Realme представила новое интересное и весьма выгодное предложение — бюджетный смартфон Realme C53 с потрясающими для своего ценового сегмента возможностями.
Основное преимущество новинки заключается в её камере. Так, данная модель смартфона оснащена датчиком с разрешением 108 Мп, что позволяет получать невероятно чёткие и качественные снимки.
Любителей фото особенно порадует функция 3-кратного зума без потери качества.
Кроме того, Realme C53 имеет впечатляющий 6,74-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.
GSMArena
Смартфон оборудован ёмким аккумулятором на 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 18 Вт.
Устройство доступно в двух вариантах: 4/128 ГБ за $120 и 6/64 ГБ за $135.
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