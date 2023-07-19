В США представили шарообразный робот, способный кататься по земле и летать

Американская компания Revolute Robotics представила автономного гибридного робота, выполненного в форме вращающейся сферической клетки, который способен летать и кататься по земле при помощи двух шарнирных колец. Разработка представлена на сайте организации.

Согласно характеристикам, робот имеет легкий экзоскелет, который может деформироваться, что при приземлении послужит в качестве амортизатора, а при передвижении по земле предохранит основные электронные компоненты конструкции от поломок. Кроме того основная «клетка» защищает четыре пропеллера, с помощью которых HMR летает, что делает его безопасным для людей, но тяжелым в использовании.

Свою работу робот осуществляет в автономном режиме и сам принимает решение о виде передвижения — по земле или воздуху. При этом во втором случае батарея у него расходуется в пять раз быстрее.