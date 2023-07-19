Автор теории о глобальном потеплении предсказал рекордный перегрев планеты

Американский ученый-климатолог Джеймс Хансен предсказал рекордное за последние миллион лет повышение температур на планете. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

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По его словам, с начала эпохи индустриализации общемировая температура поднялась примерно на 1,2 градуса, что привело к 20-процентной вероятности экстремально высоких температур в летний период. Для сравнения, 50 лет назад этот риск составлял один процент.

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«Впереди [человечество ждет] еще много чего, если мы не сократим выбросы парниковых газов», — заявил 82-летний ученый, добавив, что мир сознательно движется к новому температурному рубежу, поскольку заранее знал о глобальном потеплении.

По словам Хассена, перегрев планеты чреват засухами, а также более сильными, чем в настоящее время, волнами жары.

В новой исследовательской работе, пока не прошедшей экспертную оценку, ученый утверждает, что темпы глобального потепления ускоряются, несмотря на естественные колебания, такие как явление Эль-Ниньо. При этом не все специалисты согласны с этим.

Так, эксперт по палеоклиматологии из Университета Пердью Мэтью Хубер заявил, что об ускорении темпов потепления говорить пока преждевременно. При этом Хубер согласился, что при повышении глобальной температуры еще на один градус или более в мире будет так тепло, как не было за последние один-три миллиона лет, в период плиоцена. Ученые считают, что общемировая температура может подняться на один и более градус к концу столетия, если человечество не сократит выбросы вредных веществ.

«Мы поднимаем температуру до уровня плиоцена, а это находится за пределами человеческого опыта. Это масштабное изменение, большинству существ на Земле не приходилось сталкиваться с подобным», — сказал Хубер.

По словам ученого, в период плиоцена уровень моря в среднем был на 20 метров выше, чем в настоящее время. Большинство прибрежных городов в этой ситуации бы затопило, отметил он.

В 1988 году, будучи ученым NASA, Джеймс Хансен выступил в Конгрессе США с прогнозом о глобальном потеплении. С тех пор этот вопрос начал активно обсуждаться в обществе и на высшем политическом уровне. В настоящее время Хансен является профессором факультета экологии и изучения Земли Колумбийского университета.