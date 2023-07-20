Представлен бюджетный планшет Realme Pad 2

Китайская компания Realme представила новый планшет линейки Pad – Realme Pad 2. Аппарат обладает некоторыми флагманскими характеристики при невысокой цене.

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Realme Pad 2 оснащён 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, а его разрешение составляет 2000×1200 пикселей.

Планшет работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99. Realme Pad 2 имеет 6/8 ГБ оперативной памяти, а также 128/256 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью карты microSD). Планшет также оснащен большой батареей емкостью 8360 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

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Realme Pad 2 обладает основной и фронтальной камерами, разрешение каждой из которых составляет 8 Мп. Работает планшет под управлением Realme UI 4.0, основанной на Android 13.

Особое внимание стоит уделить четырем динамикам, которые поддерживают технологии Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Они обеспечивают глубокое и объемное звучание.

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