В Китае научились восстанавливать разбитые экраны смартфонов

Журналисты издания Gizmodo обратили внимание на изобретенный китайскими инженерами аппарат, который позволяет восстанавливать разбитые OLED-дисплеи. Описание девайса опубликовано на сайте медиа.

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Подробнее о машине, которая может ремонтировать OLED-экраны, рассказал Китая заявили, что аппарат восстанавливает панели на основе процесса, который называют эксимерным лазерным отжигом (ELA).

С помощью лазера специалисты прожигают поврежденный дисплей, превращая материал в поликристаллический кремний. Затем с помощью специального микроскопа машина устраняет царапины и сколы. Специалисты рассказали, что научились восстанавливать OLED-панели, не снимая защитного стекла.

По словам журналистов, OLED-дисплей является одним из самых дорогих и наиболее уязвимым компонентом смартфона. Авторы заметили, что если технология станет массовой, то срок службы устройств можно будет продлить.