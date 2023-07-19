Описаны гигантские силовые волны вокруг Юпитера

Международная исследовательская группа во главе с учеными из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) впервые идентифицировала гигантские закрученные волны, которые были обнаружены на краю магнитосферы Юпитера.

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Как сообщает Phys.org, команда под руководством SwRI обнаружила свидетельства так называемой нестабильности Кельвина-Гельмгольца. Речь идет о гигантских закрученных волнах, расположенных на границе, которая разделяет магнитосферу Юпитера и солнечный ветер. Они буквально заполняют собой значительную часть межпланетного пространства.

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Волны были обнаружены при помощи инструментов, установленных на борту космического корабля Juno. Ранее ученые заметили, что этот корабль во время облетов Юпитера довольно часто натыкается на странные невидимые препятствия. Ими и оказались гигантские закрученные волны, которые, по мнению ученых, представляют собой "важный процесс переноса энергии и массы солнечного ветра в планетарные космические среды".

По словам соавтора исследования Джейка Монтгомери, данные явления возникают, когда на границе между двумя областями в космосе образуется большая разница в скорости. С одной стороны движутся электроны - частицы, доставленные от Солнца в виде энергетического ветра, с другой стороны идет движение частиц, составляющих магнитосферу планеты.

Это взаимодействие при разнице скоростей способно создавать завихрения в виде огромных волн на границе, которая разделяет магнитное поле планеты и солнечный ветер. Данная граница известна как магнитопауза. Ученые объясняют, что волны Кельвина-Гельмгольца не видны невооруженным глазом. Обнаружить их удалось только с помощью инструментальных наблюдений за плазмой и магнитными полями непосредственно в космосе.

"Нестабильность Кельвина-Гельмгольца - это фундаментальный физический процесс, который происходит, когда солнечные и звездные ветры взаимодействуют с планетарными магнитными полями в нашей Солнечной системе и во всей Вселенной, - объясняет Монтгомери. - Juno наблюдал эти волны на многих своих орбитах, предоставляя убедительные доказательства того, что нестабильность Кельвина-Гельмгольца играет активную роль во взаимодействии между солнечным ветром и Юпитером".