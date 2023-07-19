Учёные нашли способ диагностирования рака без хирургического вмешательства

Специалисты МГМУ им. Сеченова начали применять «цифровую биопсию. Это способ безоперационного анализа, который определяет тип опухоли, а также отвечает на вопрос о доброкачественности или злокачественности новообразования. Об этом рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Сирота. «Это метод, который извлекает большое количество разнообразных признаков из медицинских изображений с использованием специализированных алгоритмов.

Рентгенологические или КТ-снимки состоят из черных и белых точек, которые имеют свою интенсивность. Любое изображение в 2D-режиме состоит из мельчайших точек, где единицей является пиксель. В 3D-режиме — это воксель. Эти точки формируют какой-то узор. Этот узор можно сопоставить с картой тела, — расположением нервов, сосудов и сделать вывод. Существуют высоко-, умеренно-, низко- и недифференцированные опухоли. Высокодифференцированные опухоли мало отличаются от нормальных клеток почечной ткани и, как следствие, их злокачественный потенциал ниже, поэтому они менее опасны.