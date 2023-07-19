IT-эксперт оценил идею обязать онлайн-сервисы предупреждать о списании средств за подписку

Например, я не хочу продлевать подписку. Но для этого я почему-то должен искать, где именно ее отменить. На многих сайтах все это сильно завуалированно. Доходит до того, что в некоторых случаях нужно писать соответствующее письмо, а потом ждать 21 день, пока тебе отключат подписку. При этом деньги списываются с карточки. А когда ты обращаешься в банк, то он, к сожалению, отменить этот платеж не может. Там только предлагают заблокировать и перевыпустить карточку. Это тоже неудобно.

"Потом люди об этом забывают, а у них активируется полная подписка. Понравился им сервис или нет - спустя месяц они видят, что с них списали полную стоимость", — отметил собеседник Рамблера.

"Ведь я доверил свои деньги именно банку. Он и должен спрашивать - можно ли списать средства. Сейчас при проведении платежей это делается в виде кодов авторизации в виде СМС-сообщений, однако в случае с интернет-подписками средства списывают без дополнительных согласований. В случае с онлайн-сервисами такой механизм тоже необходим. Все технологии для этого есть", — подчеркнул Курочкин.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает ряд изменений в закон "О защите прав потребителей" и направлен на защиту прав пользователей, у которых есть онлайн-подписки. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на одного из авторов законопроекта, члена Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина. По его словам, документом предлагается закрепить в российском законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку. Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на ту платформу, где можно отказаться от нее.