Путин рассказал о значимости развития искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие сферы искусственного интеллекта имеет такое же высокое значение для сегодняшней России, как и развитие атомных и ракетных технологий для СССР. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Такое заявление Путин сделал во время выступления на заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».
«Это по степени важности для страны, для любой страны, не менее значимо, чем в свое время атомные или ракетные проекты Советского союза, в середине 40-х или 50-х годов», – заявил он.
Путин также добавил, что за подобными технологиями, по его мнению, стоит будущее.
Ранее Путин рассказал о том, что в молодости подрабатывал грузчиком.
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