Путина заинтересовала история с берестяной грамотой, переданной на МКС

"Мне специалисты рассказывали, что в одном месте раскопали грамоту и стало ясно, что на этом месте был суд в то время. Потом дальше работали-работали, через пять лет нашли еще одну грамоту, из которой стало ясно, чем закончилось конкретное судебное разбирательство. Это невероятно. История прямо оживает", - восхитился президент.