Профессор Гарварда развенчал миф о пользе восьмичасового сна

Профессор Гарвардского университета Даниэль Либерман рассказал, что многим людям нет смысла стремиться к восьмичасовому сну каждый день. Об этом сообщает Daily Mail.

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Ученый объяснил, что эксперимент, проведенный специалистами по эволюционной медицине, показал, что семь и менее часов сна могут быть оптимальны для многих людей. В исследовании они установили датчики сна на людей, которые не пользовались телевизором, искусственным светом и телефонами. Эти люди высыпались за шесть-семь часов и чувствовали себя бодрыми весь день. По мнению доктора Либермана, это означает, что естественная потребность человека в сне меньше, чем считается.

«Идея о том, что вам нужно восемь часов сна, существует уже давно, в основном со времен промышленной революции», — отметил он.

По словам ученого, ограничение времени, проводимого перед экраном, может привести к тому, что в долгосрочной перспективе человеку потребуется меньше сна.

Семь часов сна — это нижняя граница рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. По данным агентства, детям в возрасте от шести до 12 лет нужно спать от девяти до двенадцати часов в сутки, а подросткам — от восьми до десяти часов. Тем не менее недавние исследования подтверждают мнение доктора Либермана.

Исследование, опубликованное в прошлом году в журнале Nature Aging, показало, что семь часов — идеальное время сна для людей среднего и старшего возраста. Кроме того, сон больше или меньше этого количества часов был связан с расстройствами памяти, неспособностью узнавать новое, фокусироваться, решать проблемы и принимать решения.