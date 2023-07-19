Профессор Гарварда развенчал миф о пользе восьмичасового сна
Профессор Гарвардского университета Даниэль Либерман рассказал, что многим людям нет смысла стремиться к восьмичасовому сну каждый день. Об этом сообщает Daily Mail.
Ученый объяснил, что эксперимент, проведенный специалистами по эволюционной медицине, показал, что семь и менее часов сна могут быть оптимальны для многих людей. В исследовании они установили датчики сна на людей, которые не пользовались телевизором, искусственным светом и телефонами. Эти люди высыпались за шесть-семь часов и чувствовали себя бодрыми весь день. По мнению доктора Либермана, это означает, что естественная потребность человека в сне меньше, чем считается.
«Идея о том, что вам нужно восемь часов сна, существует уже давно, в основном со времен промышленной революции», — отметил он.
По словам ученого, ограничение времени, проводимого перед экраном, может привести к тому, что в долгосрочной перспективе человеку потребуется меньше сна.
Семь часов сна — это нижняя граница рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. По данным агентства, детям в возрасте от шести до 12 лет нужно спать от девяти до двенадцати часов в сутки, а подросткам — от восьми до десяти часов. Тем не менее недавние исследования подтверждают мнение доктора Либермана.
Исследование, опубликованное в прошлом году в журнале Nature Aging, показало, что семь часов — идеальное время сна для людей среднего и старшего возраста. Кроме того, сон больше или меньше этого количества часов был связан с расстройствами памяти, неспособностью узнавать новое, фокусироваться, решать проблемы и принимать решения.
Доказано, что недостаток сна связан с хроническими проблемами со здоровьем, включая болезни сердца, заболевания почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессию. Американская академия медицины сна рекомендует ложиться спать в одно и то же время каждую ночь и просыпаться в одно и то же время каждое утро, даже по выходным.