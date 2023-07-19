Первый китайский многоразовый корабль полетит в космос в 2027 году

Первый китайский многоразовый пилотируемый корабль полетит в космос в 2027 году. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителя китайской пилотируемой программы.

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Полномасштабный прототип корабля уже летал в космос в 2020 году. Он изготовлен в форме «тупой пули», однако защитное жаропонижающее покрытие и конструкция у него отличаются от современного китайского одноразового модуля «Шэньчжоу». Новое тепловое покрытие выдерживает температуру до 1650 градусов при меньшей массе.

Жаропрочная поверхность станет единственной деталью, которую будут регулярно обновлять. Остальные узлы корабля могут повторно использоваться до 10 раз — это сделает запуски в космос значительно дешевле.

Как SpaceX Dragon, и Boeing CST-100 Starliner, китайская разработка будет вмещать семь космонавтов — в Китае их называют тайконавтами. При этом аппарат сможет доставить их до луны. Сама конструкция стала проще — две секции, вместо трех. Масса составит 21,6 тонн. Для сравнения, масса SpaceX Dragon в два раза меньше — 9,5 тонн.