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Первая в мире геотермальная электростанция с горизонтальными стволами прошла испытания

Компания Fervo Energy сообщила, что 30-дневные испытания геотермальной электростанции на новой прорывной технологии прошли успешно, передает 3DNews.

Первая в мире геотермальная электростанция с горизонтальными стволами прошла испытания
© Fervo Energy

Установка после ввода в эксплуатацию позволит получить 3,5 МВт энергии круглосуточно. При этом вредных выбросов в атмосферу не будет.

Портал также рассказал, в чем особенность объекта.

«Уникальность объекта заключается в бурении горизонтальных стволов длиной до одного километра на глубине свыше двух километров. Это даст гарантированную мощность почти в любых условиях», - говорится в материале.

О том, что компании Fervo Energy и Google приступили к совместной работе над уникальным геотермальным проектом, стало известно в 2021 году.

Отмечается, что в случае успешного ввода установки в строй Fervo Energy реализует еще более масштабный проект в штате Юта. Благодаря проекту безуглеродную электроэнергию подадут в 300 тыс. домов (это четверть домохозяйств в штате).

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