Найдено первое доказательство существования коорбитальных планет

Астрономы с помощью комплекса радиотелескопов ALMA нашли первые реальные свидетельства того, что две планеты могут находиться на одной орбите. Они уловили сигнал из системы PDS 70, который намекает на существование массивного облака обломков на орбите планеты в том месте, где предсказано существование коорбитальной планеты. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics.

© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /Balsalobre-Ruza et al.

Трояны — это космические объекты, которые находятся на той же орбите, что и планеты. Обычно это астероиды, и их много в нашей Солнечной системе. Например, только на орбите Юпитера есть около 12 тысяч троянских астероидов. Однако теоретически троянскими могут быть не только астероиды, но и полноценные планеты. «Два десятилетия назад теоретически было предсказано, что пары планет с одинаковой массой могут иметь одну и ту же орбиту вокруг своей звезды», — рассказала Ольга Бальсалобре-Руза из Центра астробиологии в Мадриде. Однако до сих пор никому не удавалось обнаружить такие объекты.

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Международная команда астрономов использовала комплекс радиотелескопов ALMA в Чили, чтобы найти доказательства существования троянских планет. Ученые проанализировали архивные данные наблюдений за системой PDS 70. В ней есть две гигантские планеты, похожие на Юпитер, — PDS 70b и PDS 70c.

Троянские планеты гипотетически должны находиться в области, где гравитационное притяжение звезды и планеты может задерживать материал. На орбите таких планет таких зон две. Астрономы проанализировали обе эти области на орбите PDS 70b и обнаружили слабый сигнал от одной из них. Он указывает на то, что там может находиться облако обломков, масса которого примерно в два раза превышает массу нашей Луны.

По словам ученых, это облако обломков может указывать на троянскую планету. Возможно, она еще только формируется. Таким образом, астрономы впервые нашли реальное свидетельство возможного существования троянских планет.

«Наше исследование — это первый шаг к поиску троянских (или коорбитальных) планет на самых ранних этапах их формирования», — рассказал Нария Уэламо из Центра астробиологии в Мадриде.