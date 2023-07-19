В Samsung рассказали о дизайне будущих складных устройствах бренда

Компания Samsung раскрыла дизайн грядущих новинок, которые стоит ждать на мероприятии Samsung Unpacked 26 июля.

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Президент Samsung Electronics рассказал о философии дизайна компании, где важны ясность, инновации и гармония.

При разработке складных смартфонов Galaxy, производитель сосредотачивался на «интуитивности использования и минималистичном дизайне». Поэтому будущие устройства станут тоньше и легче. В том числе благодаря инженерному мастерству и прорывам в технологиях.

Новые складные смартфоны Galaxy будут обладать гибкой камерой, что позволит снимать с идеального ракурса без использования рук.

Кроме того, планшеты и часы компании разработаны в одном стиле и работают в экосистеме, обеспечивая «мощные возможности подключения».