Новый ИИ Google нарисует любой фон для созвона

Google тестирует новую функцию, позволяющую пользователям менять фон для видеозвонков с помощью изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. Функция была обнаружена Артемом Руссаковским, который поделился находкой в Twitter.

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Пользователи, получившие доступ к этой функции, могут просто нажать на значок эффектов перед тем, как присоединиться к встрече, описать свои пожелания и выбрать из различных категорий.

Google

Хотя функция постепенно распространяется и пока доступна не всем, заинтересованные пользователи могут подать заявку на участие в программе тестирования Workspace Labs на сайте Google.