Астрономы открыли «двуликую» звезду

Ученые Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института обнаружили уникальную звезду-белого карлика. Одна ее сторона состояла из водорода, другая – из гелия.

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Белые карлики – это остатки звезд, завершивших свой жизненный цикл. Плотные горячие тела остаются после того, как светило утратит внешние слои вещества. По мнению ученых, такая судьба ждет наше Солнце через пять миллиардов лет.

Новооткрытую звезду неофициально назвали Янус в честь двуликого римского божества. Ее удалось выявить с помощью Zwicky Transient Facility (ZTF) – прибора из Паломарской обсерватории, который каждую ночь сканирует небо. Ученые искали сильно намагниченных белых карликов и обратили внимание на объект с быстрыми изменениями яркости.

Дальнейшие наблюдения показали, что Янус вращается вокруг своей оси каждые 15 минут, при этом водородная сторона кажется ярче.

Необычное строение звезды может быть связано с асимметричными магнитными полями. На одной стороне они могут быть сильнее и препятствовать конвекции (смешиванию) молекул вещества. Другая теория гласит, что магнитные поля повлияли на давление и плотность газов, из-за чего на одной стороне звезды возник водородный «океан», сообщает Nature.