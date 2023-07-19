Reddit грозит штраф до 4 млн рублей за фейки об СССР и армии РФ

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении социальной платформы Reddit из США в связи с делом о неудалении запрещенной информации. Об этом пишут «Ведомости».

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Как уточнили в суде, компания не удалила сообщения, содержащие заведомо ложные данные о деятельности СССР во Второй Мировой войне, а также информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России и другие экстремистские ведения.

За нарушение ч.2 ст.13.41 КоАП РФ компании может грозить штраф до 4 млн рублей. Reddit является одной из крупнейших социальных платформ в мире с более чем 430 млн активных пользователей и более чем миллионом сообществ, известных как «сабреддиты».