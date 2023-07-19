Глава Instagram* заявил о превосходстве Android над iOS

Недавний комментарий главы Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Адама Моссери в приложении Threads* вызвал жаркую дискуссию среди любителей техники. Моссери заявил, что «Android сейчас лучше, чем iOS».

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Хотя это заявление и может показаться безобидным, оно вызвало бурную реакцию комментаторов.

Некоторые пользователи с сарказмом раскритиковали позицию Моссери, оставив такие комментарии, как «Я тоже ненавижу приватность».

Однако Моссери нашел поддержку и среди поклонников Android, которые поддержали его мнение. Они утверждали, что за последние годы Android превзошла iOS, называя в качестве ключевых факторов инновации и предполагаемый застой Apple.

Сравнение Android и iOS уже давно является спорной темой, и комментарий Моссери только подлил масла в огонь. Пока неясно, как будет развиваться дискуссия и выскажутся ли по этому поводу другие технологические лидеры.