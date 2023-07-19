Обнаружен высокий радиоактивный след на дне озера Кроуфорд в Канаде

Ученые исследовали донные отложения озера Кроуфорд в Канаде. Они обнаружили, что когда-то на Земле выпали радиоактивные вещества, которые распадаются тысячи и тысячи лет. Их научная работа опубликована в журнале Sage Journals.

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Исследователи отметили, что этому озеру насчитывается примерно 10 000 лет. Оно образовалось из-за обрушения размытого водой известняка. В связи с этим оно очень богато известняком, плюс, каждое лето в верхних слоях воды кристаллизируется кальцит.

Когда эксперты бурили дно, они извлекли оттуда столбики отложений породы, на которых была видна слоистая структура, указывающая на хронологию. Ученые выявили в донных отложениях 1948 – 1951 и 1950 – 1953 годов большое количество плутония-239, количество которого становилось лишь больше в слоях 1956–1957 годов, а в следующие три года снова уменьшилось, и в период с 1960 по 1980 годы достигло некоего «плато».

По предположениям ученых, это следы ядерных испытаний, которые начались в 1945 году. В этот год Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта на расположенном в штате Нью-Мексико полигоне Аламогордо взорвали бомбу – Gadge. А буквально через 3 недели американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки.