ASUS договорилась с Intel о выпуске мини-ПК NUC с процессорами Core 10–13 поколений
Хорошие новости для поклонников ПК малого форм-фактора: Intel, стоящая за популярными ПК Next Unit of Computing (NUC), ранее рассказавшая о прекращении производства и продаж будущих моделей, неожиданно объявила о сотрудничестве с компанией ASUS для продолжения разработки NUC.
Как сообщается в пресс-релизе, ASUS получит лицензию на производство и продажу систем NUC с процессорами Intel Core с 10-го по 13-е поколение, а также на разработку будущих моделей. Для этого ASUS создаст новое бизнес-подразделение под названием ASUS NUC BU
Это сотрудничество обеспечит преемственность продукции и поддержку существующих заказчиков NUC.
Хотя конкретная дата начала продаж не называется, вице-президент Intel выразил уверенность в способности ASUS предоставить исключительные продукты и поддержку.