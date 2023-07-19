ASUS договорилась с Intel о выпуске мини-ПК NUC

Хорошие новости для поклонников ПК малого форм-фактора: Intel , стоящая за популярными ПК Next Unit of Computing (NUC), ранее рассказавшая о прекращении производства и продаж будущих моделей, неожиданно объявила о сотрудничестве с компанией ASUS для продолжения разработки NUC.

Как сообщается в пресс-релизе, ASUS получит лицензию на производство и продажу систем NUC с процессорами Intel Core с 10-го по 13-е поколение, а также на разработку будущих моделей. Для этого ASUS создаст новое бизнес-подразделение под названием ASUS NUC BU