Ученые из Дании опровергли теорию возникновения Земли

Ученые нашли новые доказательства того, что теория возникновения Земли ошибочна. До сих пор считалось, что к всплеску океанической фауны миллионы лет назад привело увеличение уровня кислорода.

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Однако специалисты из Копенгагенского университета выяснили, что все происходило в точности наоборот. Так, химический состав архаических образцов горных пород, отобранных из Оманских гор, показало, что в момент зарождения жизни на Земле уровень кислорода в океанах был ниже, чем сейчас.

Это говорит о том, что концентрация кислорода на планете не повышалась, а, наоборот, оставалась значительно ниже, пишет Planet Today.