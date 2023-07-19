Палеонтологи нашли следы схватки между млекопитающим и динозавром

Ученые из Канады и Китая описали необычную окаменелость мелового периода. Она запечатлела «драматический» момент схватки хищного млекопитающего и травоядного динозавра, произошедшей 125 миллионов лет назад.

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Это одно из первых явных свидетельств охоты млекопитающих на динозавров. Долгое время считалось, что динозавры были доминирующей группой, и им мало что угрожало со стороны других обитателей планеты, но находка ставит эту теорию под сомнение.

Динозавр был идентифицирован как пситтакозавр – травоядное существо размером с крупную собаку. Представители этого вида жили в Азии в раннем меловом периоде, 125-105 миллионов лет назад.

Хищника опознали как Repenomamus robustus. Он был размером с барсука, но, тем не менее, являлся одним из крупнейших млекопитающих мелового периода.

Оба тела нашли в вулканической породе формации Люцзитун, которую также называют «китайскими помпеями динозавров». По мнению палеонтологов, животные могли быть погребены под внезапно обрушившимися оползнями во время извержения.

Пситтакозавр лежал ничком, а тело млекопитающего находилось сверху. При этом Repenomamus robustus вцепился зубами в ребра жертвы.

«Весомые улики свидетельствует о том, что велась активная атака», – отметили специалисты.

В современном мире мелкие хищники также могут охотиться на более крупную добычу, например, росомахи и шакалы. Новое открытие показывает, что такое поведение было свойственно млекопитающим уже сотни миллионов лет назад, сообщает Scientific Reports.