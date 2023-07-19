Samsung выпустит первый в мире чип GDDR7

Компания Samsung объявила о завершении разработки первого в мире чипа памяти GDDR7. Этот новый чип обещает улучшенную энергоэффективность и большую пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением GDDR6.

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GDDR7 имеет скорость передачи данных 32 ГТ/с и пропускную способность 128 ГБ/с. Это значительное улучшение по сравнению с GDDR6X, который обеспечивает скорость 22,4 ГТ/с и пропускную способность 89,6 ГБ/с. Система памяти GDDR7 с шириной шины в 384 бита и скоростью 32 ГТ/с обеспечит впечатляющую пропускную способность 1,536 ТБ/с, что превосходит 1,008 ТБ/с у GeForce RTX 4090.

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Для достижения такой высокой скорости передачи данных GDDR7 использует амплитудно-импульсную модуляцию PAM3, которая позволяет передавать три бита данных за два цикла. Это более эффективный метод по сравнению с использованием двухуровневого NRZ в GDDR6. Однако сигналы PAM3 сложнее генерировать и декодировать, что может потреблять больше энергии и делать их более восприимчивыми к помехам. Несмотря на это, преимущества PAM3, по всей видимости, перевешивают его недостатки, и он будет использоваться в памяти GDDR7 и других технологиях, таких как USB4 v2.

Samsung заявляет, что память GDDR7 потребляет энергию на 20% эффективнее, но не уточняет метод измерения этого показателя. Однако не следует ожидать, что микросхемы памяти и контроллеры GDDR7 будут потреблять меньше энергии, чем GDDR6. Использование кодирования PAM3 требует большей мощности. Samsung утверждает, что использование эпоксидного формовочного компаунда (EMC) с высокой теплопроводностью и низким термическим сопротивлением в упаковке GDDR7 поможет предотвратить перегрев активных компонентов. Это указывает на то, что память GDDR7 может нагреваться сильнее, особенно при высоких тактовых частотах.