Новый китайский спутник будет распознавать объекты в 100 раз лучше предыдущего

Китайские ученые разрабатывают космический спутник нового поколения. Он будет изучать состояние материи и космических объектов в экстремальных условиях. Как сообщил директор Института физики высоких энергий Китайской академии наук Ван Ифан, возможности обнаружения у нового спутника будут, как ожидается, в 100 раз больше, чем у предыдущей миссии "Хуэйянь".