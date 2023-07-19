Новый китайский спутник будет распознавать объекты в 100 раз лучше предыдущего

Новый китайский спутник будет распознавать объекты в 100 раз лучше, чем предыдущий
Китайские ученые разрабатывают космический спутник нового поколения. Он будет изучать состояние материи и космических объектов в экстремальных условиях. Как сообщил директор Института физики высоких энергий Китайской академии наук Ван Ифан, возможности обнаружения у нового спутника будут, как ожидается, в 100 раз больше, чем у предыдущей миссии "Хуэйянь".
Спутник создается в рамках проекта расширенной миссии по изучению временных и поляриметрических характеристик рентгеновского излучения (eXTP).
"Являясь крупным международным совместным проектом в области космической науки, инициированным и возглавляемым китайскими учеными, новый спутник станет преемником первого китайского космического телескопа с жесткой рентгеновской модуляцией "Хуэйянь", - приводит в среду слова Ван Ифана Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось, что спутник будет выведен на орбиту к 2025 году.