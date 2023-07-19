На Меркурии впервые выявили полярные сияния

Зонд BepiColombo, направленный для исследований Меркурия, обнаружил на одной из самых малоизученных планет Солнечной системы полярные сияния. Раньше считалось, что это явление невозможно, так как Меркурий почти полностью лишен атмосферы и магнитосферы.

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В рамках нового исследования ученые проанализировали данные зонда и обнаружили, что электроны относительно низкой энергии, которые обычно питают полярные сияния, могут ускоряться в рассветных областях Меркурия, а затем накапливаться в силовых линиях магнитного поля на темной стороне. Но поскольку атмосфера Меркурия невероятно разрежена по сравнению с земной, эти электроны не попадают в воздух, а ударяются о поверхность, создавая рентгеновские полярные сияния.

Свидетельства полярных сияний ранее обнаружили на других планетах Солнечной системы. Ученые предположили, что механизм возникновения этого явления может быть универсальным, несмотря на значительные различия между небесными телами.

Основным источником заряженных частиц является солнечный ветер. Он создает полярные сияния на Нептуне и Уране. Но есть и исключения – сияния Юпитера в основном «питаются» электронами с вулканически активного спутника Ио сообщает Nature Communications.