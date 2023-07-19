В Twitter можно будет публиковать статьи и книги

Пользователи социальной сети Twitter вскоре смогут публиковать длинные статьи и даже книги. Об этом во вторник сообщил владелец платформы Илон Маск.

Один из пользователей Twitter заметил, что в соцсети экспериментальная функция "Заметки" (Notes) была переименована в "Статьи" (Articles). На это сообщение и отреагировал Маск.

"Она (функция - прим. ТАСС) позволит пользователям публиковать очень длинные, сложные мультимедийные статьи. Вы сможете опубликовать книгу, если захотите", - ответил предприниматель.

Владелец соцсети не пояснил, когда именно будет запущена возможность публиковать статьи.