Ученые создали «коктейль» из химикатов, который обращает клеточное старение вспять
Группа ученых во главе с исследователем из Гарвардской медицинской школы Дэвидом Синклером нашла смесь химических веществ, которые способны обратить вспять клеточное старение всего за четыре дня. Об этом сообщает Science Alert.
В самом исследовании изучалось, как клетки теряют генетическую информацию по мере старения. Ранние работы показали, что обратить этот процесс можно с помощью выключения факторов Яманаки, превратив взрослые клетки обратно в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки с неограниченным потенциалом. Однако ранее это удавалось сделать лишь с помощью вируса. Синклер и его команда искали способы добиться влияния на факторы Яманаки химическим путем.
«Мы идентифицировали шесть химических коктейлей, которые менее чем за неделю и без ущерба для клеточной идентичности восстанавливают юношеский профиль транскриптов всего генома и обращают вспять транскриптомный возраст», — рассказали исследователи в своей статье.
Пока доказательства работы сочетаний химических веществ подтверждены лишь на отдельных клетках человека. Тестирование «коктейлей» на людях в рамках клинических исследований начнется нескоро.