$90.69+0.27102.03+0.38

Ученые создали «коктейль» из химикатов, который обращает клеточное старение вспять

Группа ученых во главе с исследователем из Гарвардской медицинской школы Дэвидом Синклером нашла смесь химических веществ, которые способны обратить вспять клеточное старение всего за четыре дня. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые создали «коктейль» из химикатов, который обращает клеточное старение вспять
© Unsplash

В самом исследовании изучалось, как клетки теряют генетическую информацию по мере старения. Ранние работы показали, что обратить этот процесс можно с помощью выключения факторов Яманаки, превратив взрослые клетки обратно в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки с неограниченным потенциалом. Однако ранее это удавалось сделать лишь с помощью вируса. Синклер и его команда искали способы добиться влияния на факторы Яманаки химическим путем.

«Мы идентифицировали шесть химических коктейлей, которые менее чем за неделю и без ущерба для клеточной идентичности восстанавливают юношеский профиль транскриптов всего генома и обращают вспять транскриптомный возраст», — рассказали исследователи в своей статье.

Пока доказательства работы сочетаний химических веществ подтверждены лишь на отдельных клетках человека. Тестирование «коктейлей» на людях в рамках клинических исследований начнется нескоро.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости