Ученые создали «коктейль» из химикатов, который обращает клеточное старение вспять

Группа ученых во главе с исследователем из Гарвардской медицинской школы Дэвидом Синклером нашла смесь химических веществ, которые способны обратить вспять клеточное старение всего за четыре дня. Об этом сообщает Science Alert.

В самом исследовании изучалось, как клетки теряют генетическую информацию по мере старения. Ранние работы показали, что обратить этот процесс можно с помощью выключения факторов Яманаки, превратив взрослые клетки обратно в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки с неограниченным потенциалом. Однако ранее это удавалось сделать лишь с помощью вируса. Синклер и его команда искали способы добиться влияния на факторы Яманаки химическим путем.