Анонсирован кнопочный телефон Nokia 150 со встроенной «Змейкой»
Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, анонсировала мобильный телефон Nokia 150. Новинка работает только в сетях 2G и стоит 229 юаней (около 2,9 тыс. руб.), сообщает портал ITHome.
Nokia 150 выполнен в классическом дизайне и предлагает 2,4-дюймовый экран с традиционной клавиатурой. Телефон обладает рядом удобных функций, таких как быстрый переход в беззвучный режим зажатием клавиши »#», быстрый набор контактов, поддержка карт памяти, FM-радио и разъем для наушников. В Nokia 150 также предустановлена популярная игра «Змейка».
На задней панели телефона расположена камера и сетка под динамик. Емкость аккумулятора Nokia 150 составляет 1450 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Отмечается, что корпус телефона выполнен из прочного поликарбоната, который защищает его от царапин и повреждений.
Nokia 150 выпускается в трех цветовых вариантах: красном, синем и черном. О доступности новинки за пределами Китая не сообщается.
В 2022 году компания HMD Global запустила процесс ликвидации ООО «Эйчэмди Мобайл Рус», юрлица отвечающего за поставки в Россию устройств Nokia.