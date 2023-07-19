Анонсирован кнопочный телефон Nokia 150 со встроенной «Змейкой»

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, анонсировала мобильный телефон Nokia 150. Новинка работает только в сетях 2G и стоит 229 юаней (около 2,9 тыс. руб.), сообщает портал ITHome.

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Nokia 150 выполнен в классическом дизайне и предлагает 2,4-дюймовый экран с традиционной клавиатурой. Телефон обладает рядом удобных функций, таких как быстрый переход в беззвучный режим зажатием клавиши »#», быстрый набор контактов, поддержка карт памяти, FM-радио и разъем для наушников. В Nokia 150 также предустановлена популярная игра «Змейка».

На задней панели телефона расположена камера и сетка под динамик. Емкость аккумулятора Nokia 150 составляет 1450 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Отмечается, что корпус телефона выполнен из прочного поликарбоната, который защищает его от царапин и повреждений.

Nokia 150 выпускается в трех цветовых вариантах: красном, синем и черном. О доступности новинки за пределами Китая не сообщается.