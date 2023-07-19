Проект спутникового интернета Project Kuiper столкнулся с новыми трудностями

Похоже, что проект компании Amazon Project Kuiper, в рамках которого планируется развернуть на орбите Земли сеть спутников для обеспечения доступа в интернет, сталкивается с новыми трудностями. Amazon планировала запустить два прототипа спутников в космос летом этого года, но, вероятно, сделать этого не сможет, поскольку партнёр Amazon по проекту в лице United Launch Alliance (ULA) вынужден перенести пуск своей ракеты Vulcan Centaur на конец года.

Несколько дней назад ULA объявил, что компании потребуется больше времени, чтобы подготовить ракету-носитель Vulcan Centaur к полёту. Напомним, предыдущий пуск ракеты, состоявшийся в марте этого года, закончился взрывом. Перенос пуска носителя является плохой новостью для Amazon, которая планировала приступить к тестированию работы первых телекоммуникационных спутников в рамках проекта Project Kuiper. Отметим, что изначально Amazon хотела провести пуск в четвёртом квартале 2022 года, но в октябре перенесла его на первый квартал 2023 года из-за проблем с ракетой-носителем.