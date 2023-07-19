Проект спутникового интернета Project Kuiper столкнулся с новыми трудностями

Проект спутникового интернета Project Kuiper компании Amazon столкнулся с новыми трудностями
Похоже, что проект компании Amazon Project Kuiper, в рамках которого планируется развернуть на орбите Земли сеть спутников для обеспечения доступа в интернет, сталкивается с новыми трудностями. Amazon планировала запустить два прототипа спутников в космос летом этого года, но, вероятно, сделать этого не сможет, поскольку партнёр Amazon по проекту в лице United Launch Alliance (ULA) вынужден перенести пуск своей ракеты Vulcan Centaur на конец года.
Несколько дней назад ULA объявил, что компании потребуется больше времени, чтобы подготовить ракету-носитель Vulcan Centaur к полёту. Напомним, предыдущий пуск ракеты, состоявшийся в марте этого года, закончился взрывом. Перенос пуска носителя является плохой новостью для Amazon, которая планировала приступить к тестированию работы первых телекоммуникационных спутников в рамках проекта Project Kuiper. Отметим, что изначально Amazon хотела провести пуск в четвёртом квартале 2022 года, но в октябре перенесла его на первый квартал 2023 года из-за проблем с ракетой-носителем.
Amazon ещё не объявила, когда может состояться попытка вывести на орбиту первые телекоммуникационные аппараты в рамках этого проекта, который изначально компания планировала реализовать до конца 2024 года. Предполагается, что первые клиенты начнут пользоваться спутниковым интернетом к концу 2024 года. В настоящее время у компании есть разрешение Федеральной комиссии по связи (FCC) США на запуск 3000 спутников. При этом лицензия регулятора подразумевает, что к 30 июля 2026 года половина аппаратов группировки Project Kuiper будет введена в эксплуатацию. В противном случае Amazon рискует потерять лицензию.