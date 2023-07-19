Huawei скопирует дизайн iPhone 14 Pro

Китайская компания Huawei готовится представить серию флагманских смартфонов Mate 60, которая будет оснащена вырезом в стиле Dynamic Island, появившемся в iPhone 14 Pro. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Согласно источнику, Huawei провела опрос среди своих потенциальных клиентов, в котором показала несколько схематических изображений смартфонов с разными вариантами дизайна. По итогу исследования компания решила использовать вырез в стиле Dynamic Island и сделать рамку экрана одинаковой ширины по всему периметру. По другим данным, боковые рамки будут меньше верхней и нижней.

Huawei ранее использовала вырезы для фронтальной камеры в левом верхнем углу экрана, но никогда не делала их в центре. Это может быть связано с тем, что компания хочет повысить конкурентоспособность своих продуктов на рынке и привлечь больше пользователей, которые предпочитают дизайн iPhone.