Инсайдер: iPhone 16 Pro Max получит супертелеобъектив-перископ

Несмотря на то что следующее поколение iPhone лишь на подходе, в Сети появились подробности о модели 2024 года — iPhone 16 Pro Max.

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По данным популярного инсайдера из Китая Digital Chat Station, устройство будет оснащено «Супер Телефото» камерой с перископическим зумом.

Это означает, что пользователи смогут приближаться к объектам без потери качества снимков, что станет возможным благодаря фокусному расстоянию более 300 мм.

Для сравнения, текущий iPhone 14 Pro Max имеет зум-снаппер лишь на 77 мм, что делает решение в iPhone 16 Pro Max настоящим технологическим достижением.