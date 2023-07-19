NASA начало разработку лунного «охотника за льдом»
NASA начало разработку ровера VIPER, который отправится на поиски залежей водяного льда на полюсах Луны.
Миссия VIPER продолжает поиск льда, начатый более 10 лет назад, когда были обнаружены молекулы воды в тёмных кратерах. Лёд на Луне может стать важным ресурсом для будущих космических миссий, т.к. может использоваться для производства ракетного топлива и воздуха.
Ровер отправится в тёмные кратеры, где солнечный свет не проникает в течение миллиардов лет. Устройство оснащено фарами для исследования этих мест. Управление ровером также будет отличаться от марсоходов, т.к. связь с Луной устанавливается за считанные секунды.
Девайс будет использовать солнечные батареи для работы в течение 50 часов вне лучей Солнца. На его борту будут приборы для измерения глубины залежей льда. Ожидается, что миссия начнётся в ноябре 2024 года, а её продолжительность составит около пяти месяцев.