Определен внешний облик живших на Нижнем Дону хазар VII-IX веков

Кочевавшие в VII-IX веках на Дону хазары относились к смешанному монголоидно-европеоидному типу, то есть в своем большинстве имели карие глаза, темные волосы и преимущественно смуглую кожу. К такому выводу пришли ученые Южного федерального университета и Института молекулярной биологии РАН.

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Специалисты-антропологи провели ДНК-исследование останков из аристократических погребений хазар на юге России. Цель работы заключалась в установлении фенотипических маркеров останков, чтобы узнать цвет глаз, волос, кожи, а также групп крови по системе АВ0.

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"Исследуемые нами останки знатных воинов, найденные в подкурганных захоронениях Нижнего Дона, относятся к кочевой элите Хазарского каганата. Это стало понятно благодаря характерным особенностям погребального обряда. Останки обнаружены в захоронении с чучелом взнузданной верховой лошади, а также со статусными атрибутами: металлическим наборным поясом, серебряным и позолоченным сосудами, ювелирными изделиями и золотыми византийскими монетами", - сообщил заведующий кафедрой археологии и истории Древнего мира Института истории и международных отношений ЮФУ Евгений Вдовченков.

По итогам проведенных исследований черепов из курганов VII-ХI веков с территории Нижнего Дона было обнаружено, что у их обладателей присутствует смешанный монголоидно-европеоидный тип. Установлено, что восемь из десяти погребенных имели при жизни карие глаза, темные волосы и преимущественно смуглую кожу. Люди из двух погребений имели серо-голубые глаза, а один человек - светлые волосы.

Интересной деталью исследования стал тот факт, что среди исследуемых десяти захороненных, была только одна женщина - кареглазая брюнетка с темной кожей.

"Полученные данные являются важным свидетельством этнокультурного и генетического разнообразия представителей Хазарского каганата, которое обуславливает их фенотипическое различие. Но при этом основная часть выборки, то есть 8 из 10 - это люди с темными волосами и глазами, что вполне соотносится с информацией антропологов о монголоидности значительной части номадов этого времени. Настоящая работа дополняет письменные и археологические источники по истории Хазарского каганата", - рассказала аспирантка ЮФУ Ольга Арамова.