Для москвичей вышло приложение для хранения цифровых копий документов

Подведомственное департаменту информационных технологий Москвы ГКУ «Инфогород» представило новое приложение «Мой ID», которое позволяет хранить в цифровом формате копии личных документов, а также информацию о домашних животных. Об этом сообщают «Ведомости».

Приложение «Мой ID» уже доступно для скачивания в магазинах приложений, в том числе Google Play, App Store и RuStore. Пользователи программы могут перенести в нее данные с портала mos.ru или ввести их вручную. В приложении можно хранить копии российского и заграничного паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, водительского удостоверения, а также информацию о домашнем животном.

«Все эти сведения удобно использовать в повседневной жизни, в том числе при заполнении различных онлайн-форм, покупке билетов на семью или заказе пропусков. А некоторые документы доступны в виде штрихкода, по которому можно получать услуги в городских учреждениях», — заявил заместитель руководителя ДИТа Дмитрий Иванов.

Приложение «Мой ID» не является заменой бумажным документам — оно предназначено только для личного использования, например, при предъявлении единого читательского билета в городских библиотеках, получении скидок по штрихкоду карты москвича, записи к врачу или получении талона в поликлиниках.

Эксперты считают, что переход к цифровым документам требует серьезных мер по обеспечению безопасности и защите от подделок, копирования и другого недобросовестного использования.