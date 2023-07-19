Военно-транспортный самолет Ил-112В переделают под реактивные двигатели

Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. Ил-112В изначально был разработан под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ. Теперь же конструкцию переработают под ПД-8. Будут также внесены изменения в конструкцию крыла самолета, топливную систему, другие бортовые системы.