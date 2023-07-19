РИА Новости: Военно-транспортный самолет Ил-112В переделают под реактивные двигатели
Российский военно-транспортный самолет Ил-112В переделают под реактивные двигатели ПД-8.
Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. Ил-112В изначально был разработан под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ. Теперь же конструкцию переработают под ПД-8. Будут также внесены изменения в конструкцию крыла самолета, топливную систему, другие бортовые системы.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн.
Первый полет опытного образца военно-транспортного самолета состоялся 30 марта 2019 года. В августе 2021-го первый образец разбился в Подмосковье. Предварительной причиной назвали возгорание двигателя.