Beats впервые с 2017 года представила флагманские наушники Studio Pro

Впервые за шесть лет компания Beats, которая принадлежит Apple, представила флагманские наушники – Studio Pro. Они поступили в продажу 20 июля. Стоимость – почти 350 долларов. Об этом написал Theverge.com.

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Дизайн наушников напоминает Beats Studio 3, улучшили программное обеспечение и качество звука. Есть функция шумоподавления. Это первые наушники Apple, которые воспроизводят звук через USB-C без потерь.

Наушники имеют 40-миллиметровые динамики. Это обеспечивает нулевое искажение звука даже при высокой громкости. За счёт улучшения массива микрофонов модернизировали систему шумоподавления. Появился режим прозрачности.

Studio Pro поддерживают беспроводное и проводное соединение с помощью кабеля со штекером 3,5 мм. Можно с их помощью слушать музыку, подкасты, смотреть кино.

Для беспроводного воспроизведения используется Bluetooth. В таком режиме наушники могут работать 40 часов. Заряжаются в течение десяти минут с помощью быстрой зарядки.

Есть функция поиска наушников, синхронизация между устройствами и настройка одним нажатием.