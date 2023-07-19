OnePlus в сотрудничестве с Keychron выпустит механическую клавиатуру

Компания OnePlus, известная своими инновационными смартфонами, расширяет свой ассортимент продукции.

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Уже до конца июля компания запустит в продажу свою первую механическую клавиатуру Keyboard 81 Pro, разработанную в сотрудничестве с Keychron.

Новинка будет отличаться привлекательным дизайном с корпусом из алюминия и RGB-подсветкой. Количество кнопок составляет 81, никакого цифрового блока не будет.

Сами клавиши выполнены в белом, сером и красном цветах и доступны в материалах PBT или Marble-mallow.

Особенностью клавиатуры является поддержка хотсвапа, что позволяет легко менять клавиши на свой вкус. Есть также удобный регулятор наклона для оптимального комфорта при наборе.

Gizmochina

OnePlus Keyboard 81 Pro работает как по проводу, так и без него, через Bluetooth. Клавиатура совместима с различными операционными системами, включая macOS, Windows, Linux, Android и iOS.

Внутри установлена батарея на 4000 мАч, обеспечивающая до 100 часов автономной работы при минимальной яркости подсветки.