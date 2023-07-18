В России собрали самый большой биобанк биоматериалов долгожителей

Исследователи из Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова создали самый большой в РФ биобанк с биоматериалами возрастных пациентов, среди которых есть долгожители и супердолгожители — люди старше ста лет.

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В криохранилище собраны ткани более пяти тысяч человек, в том числе нескольких сотен долгожителей и супердолгожителей. Всего в биобанке хранится порядка 35 тысяч пробирок с образцами плазмы и цельной крови, мочи, слюны, спинномозговой жидоксти, а также микробиоты пациентов.