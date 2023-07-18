Российские ученые создали антимикробную краску

Российские учёные нашли способ усовершенствовать дезинфицирующие средства, используемые в лакокрасочных покрытиях. Они работают с гуанидином, который обладает широким спектром антисептической активности, — он эффективен против вирусов, бактерий, грибков и спор. Внедрение этой разработки будет особенно полезным для медицинских, фармацевтических и пищевых производств, где важно предотвращать распространение антибиотикорезистентных бактерий.

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Учёные решали проблему того, что гуанидин быстро удаляется из покрытий при влажной уборке, что снижает его долговечность и эффективность. Чтобы сделать покрытия более стойкими, они соединили производные гуанидина с эпокси-аминной матрицей. Таким образом, создали дезинфицирующее покрытие, которое сдерживает рост эпидермального стафилококка в два раза эффективнее, чем традиционные покрытия.