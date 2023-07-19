В России создадут магнитную пленку для вечной флешки

Инженеры из ДВФУ смогли настроить магнитные плёнки так, что они запоминают информацию.

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Учёные из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), совместно с российскими и зарубежными коллегами создали особые многослойные плёнки из рутения, кобальта и вольфрама (Ru/Co/W/Ru) с толщиной слоя в один атом. Это открытие может привести к разработке быстрой и энергоэффективной магнитной памяти, работающей на спин-орбитронных эффектах. Такая память может найти применение во многих сферах, включая обработку данных, автономные автомобили, прогнозы погоды, искусственный интеллект и даже квантовый компьютер.

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Спин-орбитроника является новой областью науки и техники, она занимается разработкой магнитных запоминающих устройств, которые обладают рядом преимуществ. Такие устройства могут быть энергонезависимыми и вмещать гораздо больше информации, чем обычные накопители. В основе спин-орбитронной памяти лежат скирмионы, которые представляют собой магнитные «пузырьки» и обладают устойчивостью и долговечностью. С помощью электрических и магнитных полей учёные могут управлять скирмионами, что позволяет быстро записывать и сохранять информацию на магнитном носителе.

Эта новая память может быть использована для создания беговой памяти, которая работает подобно записи и считыванию данных на магнитную ленту, но в тысячи раз меньше. Беговая память обладает высокой устойчивостью и надёжностью, так как не содержит движущихся частей. Кроме того, она способна хранить большое количество информации и обладает высокой скоростью считывания и записи.