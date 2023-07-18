Создан «ChatGPT для хакеров»

Энтузиасты создали нейросетевую модель, которая помогает злоумышленникам совершать определенные незаконные действия в интернете. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

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Изобретение назвали WormGPT — по аналогии с популярным чат-ботом ChatGPT. Диалоговый инструмент базируется на языковой модели GPT-J, созданной в 2021 году. Обнаружившие упоминания WormGPT специалисты фирмы SlashNext рассказали, что чат-бот ориентирован на злоумышленников и хакеров, которые занимаются обманом, вымогательством в интернете и фишингом.

«Черный ChatGPT», как чат-бот назвали специалисты, позволяет отвечать на вопросы пользователей и генерировать текстовый материал, игнорируя законы и нормы морали. Так, инструмент может создавать на языке Python простейшие образцы вредоносного ПО, подсказывать, как распространять вирусы, и составлять письма для мошеннических рассылок по электронной почте.

По словам специалистов, WormGPT распространяют по платной подписке. Стоимость доступа к инструменту на месяц составляет 60 евро, на год — 550 евро.