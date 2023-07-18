В США робот впервые провел операцию по пересадке печени
В США робот впервые успешно пересадил печень 60-летнему мужчине, больному гепатитом. Об этом сообщает «Ридус». Уточняется, что операцией с помощью пульта управлял главный хирург из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. За процессом он наблюдал через экран, отображающий пациента в 3D-формате с ультравысоким разрешением.
По данным издания, для того, чтобы удалить поврежденную печень вручную, необходимо сделать вертикальный разрез до 10 см и горизонтальный до 41 см, что чревато сильным кровотечением и необходимостью тонкого сшивания кровеносных сосудов. Однако робот позволяет выполнить лишь 15-сантиметровые разрезы между мышцами живота.
Подчеркивается, что новая печень прижилась и начала функционировать. Через месяц после операции мужчина смог вернуться к обычной жизни.
В 2023 году ученые из Седарс-Синайского медицинского центра выяснили, что чат-бот ChatGPT может помочь улучшить результаты лечения пациентов с циррозом и раком печени, предоставляя им легкую для понимания информацию.