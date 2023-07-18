В США робот впервые провел операцию по пересадке печени

В США робот впервые успешно пересадил печень 60-летнему мужчине, больному гепатитом. Об этом сообщает «Ридус». Уточняется, что операцией с помощью пульта управлял главный хирург из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. За процессом он наблюдал через экран, отображающий пациента в 3D-формате с ультравысоким разрешением.

По данным издания, для того, чтобы удалить поврежденную печень вручную, необходимо сделать вертикальный разрез до 10 см и горизонтальный до 41 см, что чревато сильным кровотечением и необходимостью тонкого сшивания кровеносных сосудов. Однако робот позволяет выполнить лишь 15-сантиметровые разрезы между мышцами живота.

Подчеркивается, что новая печень прижилась и начала функционировать. Через месяц после операции мужчина смог вернуться к обычной жизни.