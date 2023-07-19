Представлены подробности высадки первых китайцев на Луну

До конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну двух человек. Подробности высадки первых китайцев на поверхность естественного спутника Земли на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань представил заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь. Об этом сообщает SpaceNews.

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Китайская пилотируемая миссия предусматривает два запуска разрабатываемой сверхтяжелой ракеты Long March 10, в ходе которых на орбиту вокруг Луны будут выведены 26-тонные пилотируемый космический корабль и посадочный модуль. Первый испытательный пуск Long March 10 намечен на 2027 год.

Заявленный пилотируемый космический корабль способен осуществлять полеты в дальний космос и возвращаться в плотные слои земной атмосферы. Посадочный модуль, состоящий из спускаемого аппарата и ступени с двигателями, предназначен для выхода на орбиту вокруг Луны, совершения мягкой посадки на ее поверхность и последующего подъема.

Стыковка и расстыковка космического корабля и посадочного модуля будут проводиться на орбите вокруг Луны. На естественный спутник Земли должны высадиться два тайконавта. В их распоряжении будет двухместный 200-килограммовый ровер, способный проходить до 10 километров. Скафандры тайконавтов рассчитаны на работу на поверхности Луны на протяжении не менее восьми часов.