Hubble прислал снимки треугольного объекта в созвездии Льва

Международная команда астрономов из исследовательской миссии космического телескопа Hubble опубликовала скомпилированное изображение галактики треугольной формы, обнаруженной довольно далеко от Земли.

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Как сообщает Sci News, детальное изображение неправильной галактики Arp 263 было получено путем компиляции целой серии снимков. Они были сделаны космическим телескопом при помощи разных приборов и в разных диапазонах волн, в том числе, в видимой и инфракрасной областях спектра. Уже на Земле специалисты составили общее изображение и разукрасили его для удобства восприятия.

На нем запечатлена неправильная галактика треугольной формы, расположенная в 27,1 миллионах световых лет от нас в созвездии Льва. Цвета снимок получил при помощи использованных учеными фильтров. Эта галактика известна еще и под названием NGC 3239.

Ее рассчитанный диаметр составляет около 40 тысяч световых лет.

Науке она известна достаточно давно. Считается, что галактика Arp 263 была открыта 21 марта 1784 года британским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем. В релизе миссии Hubble она описывается так: "Arp 263 - пятнистая, неправильная галактика, усеянная областями недавнего звездообразования". Ученые считают, что "рваный вид" этот треугольный объект приобрел в результате слияния двух галактик.