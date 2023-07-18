В Китае идентифицировали останки жившего 200 тыс. лет назад человека

В Китае ученые успешно идентифицировали фрагмент черепа возрастом около 200 тысяч лет. Оказалось, что он принадлежал древнему человеку, вероятно, представителю промежуточной эволюционной линии.

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Об открытии со ссылкой на заявление Китайской академии наук сообщает China News. Идентификацию окаменелости успешно провели исследователи из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных. Они проанализировали фрагмент теменной кости, которая была обнаружена среди других окаменелостей в Чжоукоудяне, пригороде Пекина.

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Отметим, что кость была раскопана более 80 лет назад, и все это время установить ее природу не удавалось. Ученым помогли новые технологии. Используя компьютерную томографию и 3D-реконструкцию, они определили, что останки принадлежат представителю одного из древних видов человека. Причем это первая окаменелость гоминида, найденная в Чжоукоудяне за последние десятки лет.

Ученые не исключают, что кость могла принадлежать так называемому "пекинскому человеку", одному из представителей человеческой линии Homo erectus, или виду, промежуточному между "пекинским человеком" и "человеком из Шаньдиндуна" - это еще один представитель древней эволюционной линии, но уже близкой к современному человеку.

К слову, в 1920-1930 годы в Чжоукоудяне было раскопано немало костей, в том числе несколько неплохо сохранившихся черепов "пекинского человека". К сожалению, они были утеряны во время Второй мировой войны, когда японская армия вторглась в Китай. О судьбе этих черепов неизвестно до сих пор.