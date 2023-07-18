В Китае идентифицировали останки жившего 200 тыс. лет назад человека

В Китае идентифицировали древнее существо, найденное 80 лет назад
В Китае ученые успешно идентифицировали фрагмент черепа возрастом около 200 тысяч лет. Оказалось, что он принадлежал древнему человеку, вероятно, представителю промежуточной эволюционной линии.
Об открытии со ссылкой на заявление Китайской академии наук сообщает China News. Идентификацию окаменелости успешно провели исследователи из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных. Они проанализировали фрагмент теменной кости, которая была обнаружена среди других окаменелостей в Чжоукоудяне, пригороде Пекина.
Отметим, что кость была раскопана более 80 лет назад, и все это время установить ее природу не удавалось. Ученым помогли новые технологии. Используя компьютерную томографию и 3D-реконструкцию, они определили, что останки принадлежат представителю одного из древних видов человека. Причем это первая окаменелость гоминида, найденная в Чжоукоудяне за последние десятки лет.
Ученые не исключают, что кость могла принадлежать так называемому "пекинскому человеку", одному из представителей человеческой линии Homo erectus, или виду, промежуточному между "пекинским человеком" и "человеком из Шаньдиндуна" - это еще один представитель древней эволюционной линии, но уже близкой к современному человеку.
К слову, в 1920-1930 годы в Чжоукоудяне было раскопано немало костей, в том числе несколько неплохо сохранившихся черепов "пекинского человека". К сожалению, они были утеряны во время Второй мировой войны, когда японская армия вторглась в Китай. О судьбе этих черепов неизвестно до сих пор.
В распоряжении исследователей остались только несколько окаменелых зубов, которые были найдены во время пробных раскопок в 1921 и 1923 годах, а также немногочисленные фрагменты конечностей, лобной и затылочной костей, раскопанные уже после Второй мировой войны. Ученые также сообщают, что идентифицированная кость была найдена рядом с множеством каменных орудий и окаменелостей различных млекопитающих, возраст которых тоже составляет около 200 тысяч лет.