Обнаружен динозавр-эндемик размером с человека

В Испании палеонтологи из Автономного университета Барселоны обнаружили и описали окаменелые останки ранее неизвестного рода и вида динозавра-орнитопода.

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Об открытии сообщает Sci News, а полную версию статьи исследователей можно найти в журнале Journal of Vertebrate Paleontology. Ранее неизвестный вид получил название Calvarius Rapidus. Он обитал на так называемом Иберо-Армориканском острове. Сейчас этого острова нет, а его части теперь расположены на территории современных Франции, Испании и Португалии. В самом конце мелового периода, когда обитал Calvarius Rapidus, это был самый большой и самый западный остров Европейского архипелага.

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Ученые установили, что представители вновь открытого вида существовали в течение последних 100 тысяч лет до окончания мелового периода. Они оказались одними из самых последних нептичьих динозавров, исчезнувших во время массового вымирания. Исследователи отнесли Calvarius Rapidus к Styracosterna, подгруппе игуанодонтов. Эти динозавры были распространены по всему миру, но вновь открытый динозавр оказался уникальным из-за ограниченного ареала обитания.

"Динозавры-орнитоподы образуют кладу, представляющую одну из самых эволюционно успешных ветвей мезозойских позвоночных, - поясняют в своей работе палеонтологи Альберт Прието-Маркес и Альберт Сельес. - Эти травоядные колонизировали все континенты и оставили богатую летопись окаменелостей, охватывающую отрезок от среднего юрского до позднего мелового периода. Одной из основных тенденций на протяжении всей эволюции орнитоподов является прогрессивное увеличение размеров их тела".

В частности, самые ранние орнитоподы были относительно небольшими, в длину они достигали всего 1-2 метра. Такие размеры позволяли им легко передвигаться на двух задних конечностях, быстро бегать. С течением эволюции орнитоподы в целом испытали десятикратное увеличение длины тела и 300-кратное увеличение массы.

Однако представители вида Calvarius Rapidus, как выяснили палеонтологи, обладали довольно мелким телом по сравнению с другими представителями подгруппы орнитоподов. Они были одними из самых мелких Styracosterna, известных науке. Да и по другим характеристикам эти существа заметно отличаются от других динозавров тех времен. Всему виной - среда обитания, которая ограничивалась масштабами острова. Иными словами, это был эндемичный вид, для которого уникальной и характерной особенностью была его "мелкотелость со своеобразными адаптациями".