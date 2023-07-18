Мощные вспышки на Солнце объяснили его приближением к пику активности

Цикл солнечной активности приближается к своему пику, из-за чего на звезде стали чаще происходить мощные вспышки. Об этом "Интерфаксу" сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

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"Мы переживаем на самом деле не всегда приятный цикл солнечной активности, мы приближаемся к максимуму солнечной активности", – сказал ученый.

По словам Эйсмонта, Солнце достигнет пика своего цикла через два года. Солнечные вспышки негативно сказываются на качестве связи, работе линий передач и других. Кроме того, вспышки могут повлиять на работу чувствительных космических аппаратов.

"Люди, которые подвержены воздействию такого рода явлений, должны в этот период быть настороже", – предупредил специалист.