Названа причина исчезновения Тибетской империи

Междисциплинарная исследовательская группа, изучая озерные отложения озера Цзян Ко на Тибетском плато, впервые сумела получить "климатическую летопись" за последние 2000 лет. Анализ полученных данных помог пролить свет на причины расцвета и краха Тибетской империи.

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Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Science Bulletin, а сжатая версия отчета о работе представлена на ресурсе Phys.org. В исследовании принимали участие сотрудники нескольких научных организаций, включая Институт исследований Тибетского нагорья Китайской академии наук. Команда отобрала образцы придонных отложений озера Цзян Ко на центральном Тибетском плато.

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Затем в лабораторных условиях образцы были проанализированы и сфотографированы. Это помогло составить настоящую климатическую летопись за последние 2000 лет. Ее анализ показал, что на Тибетском плато царил теплый и влажный климат в VII-IX веках нашей эры. Однако затем на смену ему пришло заметное похолодание, после чего регион надолго охватила засуха.

Исследователи подметили, что климатические данные согласуются с археологическими и историческими сведениями. В частности, время наступления теплого и влажного климата совпадает с периодом расцвета Тибетской империи, а период похолодания совпадает с крахом этого могущественного государства. Из письменных китайских источников известно, что Тибетская империя существовала с VII по IX век. Она представляла собой могучее государство, границы которого выходили далеко за Тибетское плато. Многие регионы Восточной, Центральной и Южной Азии входили в его состав.

Государством поочередно правили несколько великих императоров, о подвигах которых много рассказывается в древних источниках. Первым великим императором был Сонгцэн Гампо (618-650 гг. н.э.), который расширил власть Тибета за пределы Лхасы и долины Ярлунг. Кстати, считается, что это он принес буддизм в Тибет. После него мощь империи только росла, но в IX веке она неожиданно распалась. До сих пор считалось, что причиной краха могли стать многочисленные войны.

Однако новое исследование доказывает, что как минимум одной из главных причин расцвета и падения Тибетской империи могло быть изменение климата. Изотопный анализ углерода и кислорода, а также полученные сведения о температуре и осадках за последние 2000 лет, позволили реконструировать климатическую модель. А она показала, что период с VII по IX век нашей эры был необычно благоприятным для жизни, ведения сельского хозяйства.