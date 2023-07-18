Испания наложила на Apple и Amazon штраф в €194 млн

Национальная комиссия по конкуренции (CNMC) Испании наложила на компании Apple и Amazon штраф на общую сумму в €194,15 млн из-за возможных антиконкурентных действий на онлайн-рынке. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

"CNMC оштрафовала Apple и Amazon на 194 млн за ограничение конкуренции на сайте Amazon в Испании", - говорится в сообщении.

По данным комиссии, корпорации договорились о введении ограничений для других компаний, продающих в розницу товары Apple на испанской версии сайта Amazon. Также там отсутствовала реклама конкурирующих с Apple продуктов.